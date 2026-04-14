Ein neuer, barrierearmer, rund 2,5 Kilometer langer Rundweg im Rülzheimer Wald soll allen offenstehen – mit Bankpausen, Schatten und Beschilderung.

„Zusammen-Gehts-Weg“ ist das Motto eines barrierearmem Wanderwegs durch den Rülzheimer Wald. Er wurde nun im Beisein zahlreicher Bürgerinnen und Bürger offiziell seiner Bestimmung übergeben.

Ohne großen Anstieg, maximal fünf Kilometer lang, mit gut begehbarem Untergrund und der Möglichkeit, sich unterwegs auf Bänken auszuruhen und mit Nähe zum Öffentlichen Personennahverkehr, der in Rülzheim einige hundert Meter entfernt ist. Das ist das Konzept der „Leichten Wege Rheinland-Pfalz“, von denen es mittlerweile 35 im Land gibt. Der Rülzheimer „Zusammen-Gehts-Weg“ ist 2,5 Kilometer lang, naturnah, barrierearm und somit gut begehbar für Familien, Senioren, Kinderwagen und Kinder mit Dreirädchen. Rollstuhlfahrer haben die Strecke bereits getestet und für gut befunden. Verlaufen kann man sich nicht, denn unterwegs zeigen kleine Schilder an Bäumen oder auf Pfählen den Weg.

Name ist Programm

Der Name sei Programm, so die Beigeordnete für Senioren und Teilhabe, Birgitta Hartenstein (CDU). Ende 2004 war sie auf die Aktion des Landes „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ aufmerksam geworden, mit der allen Menschen ob Jung und Alt, mit oder ohne Handycap, Sportaffinen oder Bewegungsscheuen die Teilhabe an einem niedrigschwelligen Bewegungsangebot im öffentlichen Raum ermöglicht werden soll. Damit soll Lust gemacht werden auf einfache, alltägliche Bewegung zur Förderung der Gesundheit, zur Prävention und für das soziale Miteinander. Denn genau das sollen die sogenannten leichten Wege sein.

Start und Ziel ist an der Streuobstwiese zwischen Karl-Maupai-Straße und Waldrand. Er führt zunächst Richtung Rottenbach, dann an diesem entlang bis zum Fischmal und links ab Richtung Stadion. Dann noch einmal links ab bis zum Ausgangspunkt. Die ebenen Wege sind meist relativ breit und leicht begehbar.

Seele baumeln lassen

Zwischendurch ist der Untergrund etwas uneben, weil an manchen Stellen noch der Schotter, der vor Jahren als Befestigung aufgebracht worden war, noch durchkommt, was aber auch für Rollstuhlfahrer und gehbehinderte Menschen kein Problem darstellen dürfte. Da der Weg durchgängig durch den Wald führt, ist er sehr schattig. Vier Bänke, drei davon entlang des Rottenbachs, laden zum Verweilen und Ausruhen ein, wobei man auch leicht die Seele baumeln lassen und die ruhige Waldumgebung genießen kann. „Ich wünsche mir, dass der „Zusammen-Gehts-Weg“ viel genutzt wird für Spaziergänge, kleine Auszeiten, Gespräche und Bewegung an der frischen Luft. Möge er viele Menschen motivieren, den ersten Schritt zu machen“, so Hartenstein zur RHEINPFALZ.

Barrierefreiheit sei ein wichtiges Thema und „uns als Ortsgemeinde sehr wichtig“, so Ortsbürgermeister Michael Braun (Aktive Bürger). Daher habe sich die Gemeinde für dieses Angebot entschieden. Die Kosten für die Ausgestaltung des Wegs belaufen sich auf etwa 2000 Euro, die durch Sponsoren aufgebracht wurden.