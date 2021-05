Am Pfingstsamstag, 22. Mai, bietet das Testzentrum in der Sondernheimer Tulla-Halle die Möglichkeit, sich in der Zeit von 10 bis 14 Uhr testen zu lassen.

Am Pfingstmontag, 24. Mai, bleibt das Testzentrum geschlossen. Das teilte die Stadtverwaltung Germersheim jetzt mit.

Ansonsten werden Testungen in der Sondernheimer Tulla-Halle immer montags, mittwochs und freitags in der Zeit von 17 bis 19 Uhr vom DRK-Ortsverein Germersheim angeboten.

Im Sondernheimer Testzentrum sind keine Terminvereinbarungen nötig: Wer sich testen lassen möchte, kann zu den genannten Zeiten in der Tulla-Halle vorsprechen. Mit Wartezeiten muss allerdings gerechnet werden. Es herrscht eine FFP-2-Maskenpflicht und die Corona-Schutzmaßnahmen müssen in jedem Fall eingehalten werden.