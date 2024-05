Es geht nicht um Landrat Fritz Brechtel oder darum, ob man den Kreis-Beschäftigten einen freien Tag gönnt. Es geht um eine Behörde.

Natürlich hat Landrat Brechtel am Ende die Lacher auf seiner Seite, wenn er verspricht, seinen Fehler mit dem geschenkten freien Tag zum Jahreswechsel nicht zu wiederholen. Denn im Dezember wird er nicht mehr im Amt sein, aus dem er sich nach Jahrzehnten vorzeitig zurückzieht. Eine Entscheidung, für die ihm wie für seine Arbeit als Kreisbeigeordneter und Landrat viel Respekt gezollt wird. Zurecht.

Aber es geht nicht um Brechtel. Und es geht auch nicht darum, ob man den Mitarbeitern der Kreisverwaltung einen freien Tag gönnt oder nicht. Dass die Arbeit dort kein Zuckerschlecken ist, zeigen die offenen Stellen: Derzeit sind es 14.

Der Punkt ist: Es geht um eine Behörde. Eine Behörde, die in vielen Belangen über die Anträge von Bürgern entscheidet. Die Kriterien dafür sind in vielen Rechtsvorschriften und Ausführungsverordnungen geregelt.

In diesem Dschungel von Vorschriften ist es schwer, den Durchblick zu behalten. Umso wichtiger ist es für die Bürger, dass sie den Beamten und Sachbearbeitern vertrauen können. Wie es nun in einer Verwaltung voller kleiner und großer Rechtsexperten möglich war, das recht überschaubare Urlaubsrecht so fehl zu interpretieren – das ist die eigentliche Frage. Eine Antwort darauf hätte gut getan.