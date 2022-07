Zum Brezelfest in Speyer am kommenden Wochenende bietet der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (ZSPNV Süd) Besuchern bis spät in der Nacht Rückfahrmöglichkeiten mit zusätzlichen S-Bahnen in Richtung Germersheim. Nach Germersheim kann man am Freitag und Samstag (8./9. Juli) sowie Samstag und Sonntag (9./10. Juli) noch um 0.07 Uhr, 0.45 Uhr, 1.15 Uhr und um 1.55 Uhr fahren. Bei Abfahrt um 0.07 Uhr hat man in Germersheim Anschluss in Richtung Wörth/Karlsruhe.