Weil gleich fünf Brücken Mängel aufweisen, muss die Ortsgemeinde Lustadt tief in die Tasche greifen: 700.000 Euro stehen 2021 bereit, um die Hofgrabenbrücken in der Raiffeisenstraße und der Holzgasse zu erneuern. Sanierungsbedürftig sind auch die Hofgrabenbrücken in der Röderstraße, die mit einer Eisenplatte gesichert wurde – und die an der Waldstraße, die für den Schwerlastverkehr gesperrt ist: Planungskosten von jeweils 50.000 Euro stehen im Etat. Saniert werden sollen sie aber erst dann, wenn die beiden ersten Brücken fertiggestellt sind: „Die kommen noch nicht“, so Ortsbürgermeister Volker Hardardt (FWG). Um die Druslachbrücke im Bereich verlängerte Waldstraße-Gewerbegebiet sanieren zu können, sind 50.000 Euro Planungskosten berücksichtigt. 665.000 Euro sind für den Ausbau des Gartenwegs – dort soll auch die Wasserleitung erneuert werden – eingestellt. Die Neugestaltung des Friedhofs im Oberdorf ist fast abgeschlossen – in den nächsten Tagen soll es im Unterdorf losgehen: 250.000 Euro stehen bereit, 60 Prozent werden bezuschusst. Für 115.000 Euro sollen die beiden Bushaltestellen in der Unteren Hauptstraße (aus und in Richtung Westheim) barrierefrei werden. Die Kommune rechnet mit einem Zuschuss von 97.000 Euro. Der Zuschussbescheid wird im Februar erwartet. Für 36.000 Euro soll zudem der angrenzende Platz an der Unteren Hauptstraße 2 neu gestaltet werden. Mit 70.000 Euro soll das Gebäude in der Oberen Hauptstraße 163 abgerissen und die Neugestaltung der Fläche geplant werden. Wie? Dazu gibt es laut Hardardt „sehr unterschiedliche Ansätze“: als Platz gestalten, für ein Geschäft oder eine Gaststätte verwenden oder Parkplätze schaffen. Einnahmen von 300.000 Euro erzielt die Gemeinde über wiederkehrende Beiträge für abgeschlossene Straßenbauprojekte aus den Vorjahren. nti