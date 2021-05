Aus einem Fachwerkhaus wird ein geschotterter Parkplatz – darüber kann niemand glücklich sein. Auch nicht Baron, der woanders Zigmillionen bewegt.

Der Plan der RI-BA Bau (Kandel), das denkmalgeschützte Fachwerkhaus Ludwigsstraße 20 in einen besseren Carport zu verwandeln, ist krachend und endgültig gescheitert. Ein geschotterter Parkplatz ist das traurige Zeugnis.

Beim Schotter sollte und muss es auch hoffentlich nicht bleiben. Denn jetzt sagt RI-BA-Prokurist Jean-Pierre Baron, dass man auch über ganz andere Nutzungen und Gebäudezuschnitte reden könne.

Jockgrim darf Baron sicher beim Wort nehmen. Schließlich bewegt er woanders Zigmillionen. Er ist unter anderem einer von zwei Geschäftsführern der „AR-T Rheinpark Geschäftsführung“ (Grünwald bei München), die das Germersheimer Werftgelände für rund 100 Millionen Euro entwickeln will. Und Baron ist Geschäftsführer der BE Projekt „Im Hintereck“ (Grünwald), die ein Baugebiet in Germersheim entwickelt. Dort hat er den Erhalt einer alten Turnhalle zugesagt.

Ansonsten zeigt der Fall Ludwigstraße 20: Denkmalgeschützte Häuser taugen nicht als Spekulationsobjekte. Sie gehören in die öffentliche Hand oder in die Hände von Liebhabern. Investoren und Projektentwickler hingegen haben oft selbst wenig Freude daran: Schnell gibt es Schwierigkeiten, die nur mit Geld zu lösen wären – aber die Kapitalgeber wollen ihre Rendite.