Am Sonntag verstarb Udo Pfeiffer, Leiter der Hördter Grundschule, im Alter von 67 Jahren. Als Pfeiffer im Mai 1993 die Leitung der Hördter Grundschule übernahm, war er 36 Jahre alt. 31 Jahre lang hat er die Grundschule geleitet und dabei immer ein offenes Ohr für das Kollegium gehabt, dem er stets den Rücken stärkte. Der Umgang mit Kindern bereitete ihm Freude. Der gebürtige Germersheimer war allseits beliebt. Seine erste Lehrerstelle hatte er in einem Vorort von Bingen. Weitere Stellen folgten dort – zehn Jahre lang, bevor es ihn zurück in die Heimat zog.

Udo Pfeiffer studierte in Landau und Mainz Bildende Kunst und war Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Pfälzer Künstler sowie im Berufsverband Bildender Künstler. 1992 war er Gewinner des Eisenturm-Kunstpreises der Stadt Mainz. Seine geschaffenen Werke zeigten oftmals Landschaften, die er eigenen Angaben zufolge nicht abbildete, sondern selbst erschuf. Die Beerdigung findet am Freitag, 7. Juni, um 14 Uhr auf dem Germersheimer Friedhof statt. Auf Wunsch des Verstorbenen soll auf Trauerbekleidung verzichtet werden.