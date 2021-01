Der MGV-Liederkranz-Schaidt trauert um sein treues, aktives Ehrenmitglied, seinen Sängerkameraden und Bariton-Solisten Emil Geörger. Der langjährige Sänger ist am 3. Januar im Alter von 85 Jahren gestorben. 1951 trat Emil Geörger als Sänger in den Verein ein und wäre 2021 für 70-jähriges Singen im Schaidter-Männerchor geehrt worden. Von 1969 bis 1973 war er stellvertretender Vorsitzender und war bei den vielen MGV- Vereinsfesten im Festausschuss tätig. Viele Korbmacherfeste hätte der Verein ohne seine Erfahrung als Küchenchef und den Einsatz seiner ganzen Familie nicht bewältigen können. Ebenso war Emil Geörger weit über die Grenzen von Schaidt hinaus mit seiner prägnanten Baritonstimme im Chor, beim Quartett sowie bei früheren Theaterauftritten sehr bekannt. Das singende und klingende Dorf Schaidt ist um eine geniale Stimme ärmer. Seine Sängerkameraden werden ihn in der Singstunde, bei Auftritten, aber auch in geselliger Runde sehr vermissen.