Werner Berdel, Gründungsmitglied der „Rheinzammer Fasenacht“ im Jahr 1952, ist am 28. Dezember im Alter von 86 Jahren gestorben.

Die Kulturgemeinschaft, deren Fasenachtsausschuss die närrischen Kampagnen organisiert, verliert damit einen Menschen, der die „Rheinzammer Fasenacht“ mehr als ein halbes Jahrhundert mitgestaltet und geprägt hat. Berdel wirkte nicht nur als Macher im Hintergrund, sondern auch aktiv auf der Bühne. Er war Elferrat, Büttenredner und Mitbegründer der Gesangsgruppe Erlenbachkrabbe, die im Jahr 1961 aus den Hofsängern hervorging. Rund 16 Jahre war er Vorsitzender des Fasenachtsausschusses; 2003 wurde er deshalb zum Ehrenvorsitzenden der Rheinzammer Fasenacht ernannt. Ein Herzensanliegen und erklärte Chefsache war es für Werner Berdel in seiner aktiven Zeit, für jede neue Kampagne ein passendes Prinzenpaar zu finden. Wie ein Staatsgeheimnis hüteten er und wenige Eingeweihte dessen Identität bis zum Eröffnungsball am „Elfde Elfde“, eine Tradition, die bis heute fortgeführt wird.

Neben seinem Engagement in der Fasenacht spielte Berdel in den 1980er und 1990er Jahren bei den Festspielen anlässlich der Heimattage mit. In dieser Zeit gehörte er auch sechs Jahre lang, von 1993 bis 1999, dem Gemeinderat seiner Heimatgemeinde an. Seine Liebe für die närrische Zeit gab er einem seiner drei Kinder, seinem Sohn Hans-Peter, weiter, der sich wie sein Vater für die Traditionen rund um die Fasenacht engagiert und heute unter anderem einer der Sprecher des Fasenachtsausschusses ist.

Die Trauerfeier findet am Donnerstag, 5. Januar, 15 Uhr, auf dem Friedhof in Rheinzabern statt.