Siegbert Kemmer, Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande, ist am vergangenen Freitag im Alter von 77 Jahren an einer schweren Krankheit gestorben.

Um ihn trauern seine Ehefrau Traudel, seine Familie und zwei Vereine, die ihn schon vor Jahren zum Ehrenvorsitzenden ernannt haben. Es sind das Kuratorium für Kunst und Denkmalpflege Jockgrim, kurz Zehnthaus, und der Verein der Togofreunde Jockgrim.

Bekannte Autoren eingeladen

„Kemmer war ein Mann der ersten Stunde im Zehnthaus“, würdigt der Verein den Verstorbenen. Kemmer trat 1977 in den Verein ein und übernahm noch im selben Jahr das Amt des Schriftführers. Von 1981 bis 1990 war er Vorsitzender. Der Lehrer, der Konrektor an der örtlichen Lina-Sommer-Grundschule war, hatte ein besonderes Faible für die Literatur. Zahlreiche Lesungen mit bekannten Autoren konnte er deshalb nach Jockgrim holen. Er gehörte bis zuletzt dem erweiterten Vorstand an, brachte sich mit seinen Erfahrungen und seiner hilfsbereiten Art gerne ein.

Ab seinem 29. Lebensjahr engagierte sich Siegbert Kemmer ohne Unterbrechung für die Entwicklungshilfe in Togo. Bereits im Jahr 1972 reiste er mit einem katholischen Pfarrer, der in Jockgrim eine Einrichtung für die Erwachsenenbildung leitete, in das afrikanische Land, um vor Ort die Arbeit von deutschen Missionaren zu unterstützen. Togolesen, die in den folgenden Jahren in die Pfalz kamen, betreute Kemmer und verhalf ihnen bei Bedarf zu ärztlicher Behandlung. Weitere Reisen hatten das Ziel, Hilfsprojekte anzustoßen, zu begleiten und zu unterstützen. Dazu gehörte das Verteilen von Material- und Gerätelieferungen, die stets vielen Menschen zugute kommen und nachhaltig sein sollten. AIs Gründungsmitglied war er von 1996 bis 2004 Beisitzer und von 2004 bis 2016 Vorsitzender der Togofreunde.

Einsatz für Togolesen

Siegbert Kemmer hat den Verein besonders geprägt. Seine größte Sorge galt der nachhaltigen Weiterentwicklung der Projekte, würdigen die Togofreunde ihren unermüdlichen Mitstreiter. Stets mit dem Ziel der Hilfe zur Selbsthilfe. „Er war ein Visionär und sehr an der sozialen und politischen Entwicklung in Togo interessiert. Ein besonderes Augenmerk richtete er auf die Situation der Schulen und der Lehrer in Togo. So war es seine Idee, Schulpartnerschaften zu fördern.“ Durch sein großes Netzwerk zu Organisationen und privaten Spendern konnten die finanzielle Grundlage des Vereins gestärkt und somit Projekte in Togo realisiert werden.

Im vergangenen Herbst sei er überglücklich gewesen, noch einmal nach Afrika fliegen zu dürfen. In Togo dankten ihm die Gastgeber für seinen selbstlosen Einsatz über viele Jahrzehnte, der „das Leben zahlloser Menschen ein Stück besser und lebenswerter gemacht hat.“ So hieß es auch in der Laudatio bei der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Siegbert Kemmer.