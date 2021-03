Peter Gellrich, langjähriger Vorsitzender des Seniorenclubs und von 2013 bis zum Umzug nach Germersheim 2014 erster offizieller Seniorenbeauftragter der Ortsgemeinde Lingenfeld, ist im Alter von 75 Jahren verstorben.

Geboren wurde Gellrich in Magdeburg, aufgewachsen ist er in Frankfurt-Höchst. In jungen Jahren erlernte er den Beruf des Pflanzen- und Ziergärtners und kam über Kirchheimbolanden und das südpfälzische Weingarten 1998 nach Lingenfeld. Hier übernahm er 2006 von Harry Renck den einst von Edgar Rembor gegründeten Seniorenclub und führte ihn auch nach seinem Wegzug weiter bis zuletzt. Die Tätigkeit war ihm eine Herzensangelegenheit. Mit seinem Lachen, seiner ansteckenden Lebensfreude und seinen unerschöpflichen Ideen begeisterte er die alten Leute. Geschätzt waren seine Einlagen bei den alljährlichen Seniorenausflügen. So stieg die Mitgliederzahl des Seniorenclubs an bis auf zuletzt 90. Erst das Sängerheim, dann im Wechsel das evangelische Gemeindezentrum, das „Gasthaus zur Rose“ und zum Schluss auch die 2019 errichtete „Babbelstubb“ wurden ihm und seinen Mitgliedern, die er bei Bedarf selbst von zuhause abholte, zur Heimat.

Peter Gellrich wird am Donnerstag, 25. März, um 14.30 Uhr in Lingenfeld beerdigt. Er hinterlässt seine Frau, zwei Kinder und einen Enkel.