Plötzlich und unerwartet verstarb im Alter von 80 Jahren, Herbert Metz. Der Verstorbene gehörte 10 Jahre dem Gemeinderat Knittelsheim an und war während dieser Zeit Vorsitzender der CDU-Fraktion. Darüber hinaus war er in hohem Maße ehrenamtlich engagiert und stellte sich in den Dienst der Gemeinschaft. Jahrzehntelang war Metz als Mitglied im früheren Pfarrgemeinde- und Verwaltungsrat in Knittelsheim tätig. Zuletzt gehörte er von 2015 bis 2023, dem Gemeindeausschuss St. Georg Knittelsheim und dem Verwaltungsrat der Pfarrei Hl. Hildegard von Bingen an. Sein Wissen und seine große Hilfs- und Kooperationsbereitschaft, zeichneten sein Wesen aus. Über seine Mitwirkung in den Gremien der Pfarrei hinaus, hatte er seit 2017 das Amt des Sakristans inne, das er mit viel Herzblut und Umsicht ausübte. Auch betätigte er sich als Lektor und Kommunionhelfer bei den Gottesdiensten. Ein besonderes Anliegen war ihm die Pflege und Erhaltung „seiner“ Flurkapelle, am nördlichen Ortsrand von Knittelsheim, zu deren maßgeblichen Erbauern er gehörte. Am Hildegard-Fest 2019, wurde ihm als Dank für sein vielfältiges Engagement, die St. Georgsplakette verliehen.

Am Montag, 30. September, wurde Metz unter großer Anteilnahme auf dem Knittelsheimer Friedhof zu Grabe getragen.