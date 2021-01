Ein Herz für Hunde hat aufgehört zu schlagen. Bereits am 24. Dezember ist der ehemalige Vorsitzende des Hundesportvereins Germersheim (HSV), Emil Holzmann, im Alter von 88 Jahren gestorben.

Holzmann zählte zu den Gründungsmitgliedern des 1975 aus der Taufe gehobenen Vereins, dem Holzmann 34 Jahre vorstand. Gegründet wurde der HSV im Gasthaus Unkenfunk, das der Verstorbene von 1971 bis 1978 zusammen mit seiner Frau Maria, die bereits gestorben ist, führte. „Erst muss der Mensch lernen und dann der Hund.“ So lautete das Credo des von Vereinskameraden als „Hundeflüsterer“ Titulierten. Hunde zählten zu Holzmanns Leben. Von Kindesbeinen auf hatte er welche, meist Schäferhunde. Nachdem er nach einem Unfall in seinem gelernten Beruf, Dachdecker, nicht mehr arbeiten konnte, wechselte er zum Wachdienst der Bundeswehr. Für den bildete er von 1978 bis zu seinem Ruhestand 2001 Hunde für den Schutzdienst aus – auch überregional. 1995 erhielt Holzmann die goldene Ehrennadel des Südwestdeutschen Hundesportvereins. 2007 ehrte ihn Bürgermeister Dieter Hänlein als einen der dienstältesten Vereinsvorsitzenden der Stadt. 2009 erhielt er die Landesehrennadel. 2009 zog er sich auch nach 34-jähriger Amtszeit vom Vorsitz des HSV zurück, für den er auch seine Kinder und Enkel zu begeistern wusste. Seine Frau Maria führte jahrelang das Vereinslokal. Als das Vereinsheim 2004 abbrannte, sorgte Holzmann mit viel Energie für den Neubau, der 2005 eingeweiht wurde. Einen schweren Schicksalsschlag erlitt das Ehepaar Holzmann, als die Eltern von vier Kindern plötzlich ihren 47-jährigen Sohn verloren. Emil Holzmann wird am Mittwoch, 13. Januar, 14 Uhr, auf dem Germersheimer Friedhof beerdigt.