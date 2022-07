In Grünanlagen und auf Spielplätzen in Bellheim sind gewisse Dinge nicht erlaubt. Um eine Handhabe gegen Verstöße zu haben, ist nun ein entsprechender Satzungsentwurf erstellt und grundsätzlich vom Gemeinderat beschlossen worden. Die genaue Ausgestaltung soll im Ortsentwicklungsausschuss beraten werden, teilte Ortsbürgermeister Paul Gärtner mit. Fünf Ziele sind in der Sitzungsvorlage aufgeführt: Es soll eine Handhabe geben gegen das Parken auf Grünstreifen und in Grünanlagen, etwa in der Postgrabenstraße, gegen Alkoholgelage im Park, gegen die Nutzung von Park und Spielplätzen nach 22 Uhr beziehungsweise nach Einbruch der Dunkelheit, gegen Verschmutzungen und „Schutz der Grünflächen vor allerlei Beeinträchtigungen“.