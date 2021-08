Die Stadtverwaltung Speyer hat mitgeteilt, dass auch nach den Sommerferien während der Hauptverkehrszeit zusätzliche Busse für die Schülerbeförderung eingesetzt werden. Diese Regelung soll ab dem ersten Schultag, also ab Montag, 30. August, gelten. „Die Verstärkerfahrten haben sich in den vergangenen Monaten bewährt. Insbesondere mit Blick auf das neue Schuljahr, das für die Schülerinnen und Schüler hoffentlich weitestgehend in Präsenz stattfinden kann, ist es sinnvoll, das Angebot beizubehalten, um überfüllte Busse zuverlässig zu vermeiden. Das schafft für alle mehr Sicherheit“, erläutert Schuldezernentin Monika Kabs (CDU). Die Linien 507, 568, 572 und 573, die abschnittsweise einer starken Belastung ausgesetzt sind, werden weiterhin wie folgt unterstützt: Linie 507 von Harthausen (Autohaus Engel, 7.08 Uhr) über Hanhofen, Dudenhofen nach Speyer (Karl-Leiling-Allee, 7.45 Uhr); Linie 573 von Iggelheim (Eisenbahnstraße, 6.56 Uhr) nach Speyer (Stadthalle), Rückfahrt 7.18 Uhr, Leerfahrt nach Dudenhofen, Kirche; Linie 507 von Dudenhofen (Kirche, 7.31 Uhr) nach Speyer (Karl-Leiling-Allee, 7.53 Uhr); Linie 568 von Römerberg (Trifelsstraße, 7 Uhr) nach Speyer (Kolb Schulzentrum, 7.45 Uhr; Linie 572 von Waldsee (Friedhof, 7.01 Uhr) über Otterstadt nach Speyer (Karl-Leiling-Allee, 7.34 Uhr).