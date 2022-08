Von Freitag bis Montag, 26. bis 29. August, wird in Weingarten Kerwe gefeiert. Der Kerweumzug formiert sich am Freitag vor dem Start um 18.30 Uhr um 18 Uhr in der Hainbachstraße. Über die Hauptstraße, Neugasse und Schulstraße geht es zum Sportplatz an die Arena. Dort wird Ortsbürgermeister Stefan Becker nach dem Stellen des Kerwekranzes durch den Obst- und Gartenbauverein das Fest eröffnen. Höhepunkt des Abends wird die Krönung der 10. Wingerter Rosenprinzessin und der Anstich des Weinfasses sein. Unterhaltung bieten der Musikverein St. Michael und ab 21 Uhr der Alleinunterhalter Andy Faure. Am Samstag beginnt das Kerwetreiben um 18 Uhr; ab 20 Uhr gibt es Live-Musik mit der Gruppe „The Vineyard“. Um 11 Uhr am Sonntag findet auf dem Kerweplatz ein ökumenischer Kerwegottesdienst unter Mitwirkung der Musikwerkstatt Vocativ statt. Ab 12 Uhr laden Sportverein sowie Obst- und Gartenbauverein zum Mittagstisch; gegen 13 Uhr gibt es eine Kaffeetafel. Um 15 Uhr Kerwespiel des Sportvereins gegen den Sportverein Gommersheim. Am Montag gibt es um 10 Uhr ein Weißwurstfrühstück und Unterhaltungsmusik. An allen Tagen sorgt ein Zelt für trockene Sitzplätze. Kinderkarussell und Kerwebuden beleben das Kerwetreiben.