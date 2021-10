Der erste E-Actros verließ am Donnerstagnachmittag die Produktionshallen im Daimler Lastwagenwerk Wörth. „Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten Jahren eine stabile Beschäftigung haben,“ sagte Betriebsratsvorsitzender Thomas Zwick im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Für seine Kollegen sieht er neue Chancen: „Wir haben heute Morgen einen Zukunftsvertrag unterschrieben.“ Der ruhe auf drei Säulen: Produkt, Personalflexibilität und Arbeitszeitmodelle. Das Paket werde zu immensen Veränderungen in der Produktion führen. „Es werden neue Arbeitsplätze entstehen, aber auch neue Berufsbilder“, so Zwick.

Für das Werk sei das der Auftakt zu einem Transformationsprozess, so Werkleiter Andreas Bachhöfer. Künftig sollen Lastwagen mit Strom- und Dieselantrieb in Wörth parallel produziert werden. „Die Montage dauert genauso lange“, sagte Bachhöfer. Bereits 2500 Mitarbeiter seien im Umgang mit Hochvolt-Fahrzeugen geschult.