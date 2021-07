1250 Jahre sind vergangen seit der ersten urkundlichen Erwähnung des Dorfes. Das wird auch mit einer 350 Meter langen Tafel gefeiert, an der am Wochenende zu Ehren des Ritters von Weingarten gebechert und geschmaust werden kann. Aber nicht nur das.

Von der evangelischen Kirche entlang der Hauptstraße bis zur Schlossgasse und durch die komplette Kirchgasse soll sich die 350 Meter lange Rittertafel erstrecken. An der wollen die Weingartener mit ihren Gästen am Samstag und Sonntag, 31. Juli und 1. August, ihr Dorfjubiläum feiern. Das berichtete der Vorsitzende des Festkomitees, Robert Förster. Nach dem Vorbild der Speyerer Kaisertafel würden rund 350 Brauerei-Tische in Doppelreihe und einheitlich gedeckt aufgestellt sowie die Bänke dazu. Auf den Tisch komme, was zehn Vereine und professionelle Anbieter an Speisen und Getränken zubereitet haben – sonntags böten zwei Vereine einen Mittagstisch an. An der Rittertafel beteiligten sich dieselben Vereine, die sonst beim „Woi- un Gässelfescht“ mitmachen.

Um den Corona-Auflagen gerecht zu werden, gibt es laut Förster drei Zugänge zum Fest: je einen rechts und links der Hauptstraße und einen am Ende der Neugasse. Ein Sicherheitsdienst werde im Einsatz sein. Um gegebenenfalls Infektionsketten nachverfolgen zu können, werden die Corona- und die Luca-App eingesetzt. Förster zufolge gelten die drei Gs: getestet, geimpft oder genesen. „Wir bieten auch Schnelltests an, für die, die nicht wissen, dass sie einen benötigen“, sagt Förster. Eine Besucherbegrenzung gebe es nicht. Darüber hinaus werde das Festkomitee aus Hygienegründen den Speise- und Getränkeanbietern Gläser, Geschirr und einen Spülservice zur Verfügung stellen. Um diese Zusatzkosten decken zu können, sei es erforderlich, von den Festgästen ein Eintrittsgeld in Höhe von drei Euro zu verlangen, das aber nur Erwachsene entrichten müssten.

Unterhaltungsprogramm

Neben Speisen und Getränken erwarte die Tafelnden an beiden Festtagen ein Unterhaltungsprogramm: Entlang der Tafel werden an beiden Tagen mittelalterlich gewandete Menschen unterwegs sein, und sich zum Beispiel Schwertkämpfe liefern. Sie stünden aber sicher gerne für eine Selfie mit dem Handy zur Verfügung, sagt Förster. Samstags spielen laut Förster zwei Bands: Sibylle Laux und die „Xanxgrubb“ aus Rülzheim. Außerdem soll es gegen 22 Uhr beim Rathaus eine Feuershow mit Feuerschluckern geben. Sonntags sorge ein singender Discjockey für Musik. Der Rittertafel-Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Pfarrgarten bei der evangelischen Kirche.

Für die kleinen Besucher soll auch gesorgt werden: Schausteller würden ihre Buden aufbauen. Für Kinderbelustigung soll unter anderem in einer Bastelecke gesorgt werden, kündigte Förster an. Und die Rucksackschule des Forstamtes Pfälzer Rheinauen werde auch kommen. Zur Erinnerung würden spezielle Jubiläumspräsente verkauft. Der Erlös soll der Dorfverschönerung zugutekommen.

Info

Die Römertafel in Weingarten findet am 31. Juli und 1. August statt. Samstags ist sie von 17 bis gegen 24 Uhr geöffnet, sonntags nach einem ökumenischen Gottesdienst um 10 Uhr im Pfarrgarten bei der evangelischen Kirche von 11 bis 22 Uhr.