WESTHEIM. Eine beliebte und stets gut besuchte Veranstaltung hat 2019 letztmals stattgefunden. Zum Dorfjubiläum wird sie reaktiviert: Am Wochenende ist es soweit.

Zum Frühlings- und Osterbasar lädt der neu gegründete Förderverein der Kindertagesstätte Löwenzahn am Sonntag, 15. März, 13 bis 18 Uhr, ins Bürgerhaus ein. 15 Aussteller präsentieren ihre Werke, Produkte und Geschenkideen: Die Angebotspalette reicht von Frühlings- und Osterdekorationen, über Schmuck, Kunst, Öle und Düfte, bis hin zu Selbstgemachtem. „Wir haben bei 15 Ausstellern aus Platzgründen leider Schluss machen müssen. Wir hatten darüber hinaus noch weitere Anfragen“, teilt Yvonne Systermans auf Nachfrage mit. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Neben herzhaften Snacks gibt es süße Leckereien wie Waffeln, Crêpes und Kuchen (auch zum Mitnehmen) sowie Getränke. Junge Gäste dürfen sich auf einen Maltisch und Kinderschminken freuen. Mit einem Kurzauftritt erfreut der Kinderchor. Zudem gibt es eine Tombola, bei der zu jeder vollen Stunde Preise verlost werden. Der Erlös des Basars kommt Kita-Projekten zugute. Helfer werden noch gesucht. Wer mithelfen will, soll sich per E-Mail melden: foerderverein.kita.loewenzahn@gmx.de