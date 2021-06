Der zum Jahresbeginn geplante Start der Feierlichkeiten zu Weingartens 1250. Dorfjubiläum kann nach mehreren coronabedingten Absagen nun erfolgen. Los geht es laut Ortsbürgermeister Stefan Becker am Freitag, 25. Juni, mit einem Open-Air-Kino in der Arena.

Vorgeführt wird der Film „Somos Alemán (wir sind deutsch; Anm. d. Red.). Gesattelt durch Südamerika“ von dem Weingartener Philipp Winnige. Der Dokumentarfilm handelt von der Fahrradtour der Freunde Philipp und Fabian, die Südamerikas Westküste erkunden wollen. Doch schon nach wenigen Wochen nimmt die Abenteuerreise ein tragisches Ende. Der Traum, in die südlichste Stadt der Erde zu radeln, scheint zerplatzt. Bei dem Film von 2020 handelt es sich um die Abschlussarbeit von Winniges Film- und Videostudium. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn der Filmvorführung gegen 21.30 Uhr. Die Verköstigung der Besucher mit Speisen und Getränken erfolgt laut Festkomitee-Sprecher Klaus Schick unter Corona-Auflagen. Karten zu acht Euro gibt es nach seinen Angaben an der Abendkasse. Zudem gebe es einen Stand mit speziellen Präsenten zum Dorfjubiläum.

Archäologische Ausstellung

Am Mittwoch, 30. Juni, 18 Uhr, soll es in der Arena den bereits zum Jahresbeginn geplanten Empfang der Gemeinde geben. Der offizielle Startschuss fürs Jubiläumsjahr. Unter anderem wird Chris Brendan alias Christian Besau musizieren und Hermann Josef Settelmeyer sein neuestes Buch vorstellen. Zudem, so Bürgermeister Becker, wird an dem Abend im Vereinsheim der Arena die Ausstellung „Archäologische Entdeckungen in Weingarten seit 1971. Von der Jungsteinzeit bis ins Frühmittelalter“, also von vor 7000 Jahren bis 600 nach Christus eröffnet. Der Eintritt ist zwar frei, Spenden sind aber willkommen, so Schick. Denn Einnahme-Überschüsse sollen der Dorfverschönerung zugute kommen. Besichtigt werden kann die Ausstellung bis August an jedem zweiten Mittwoch im Monat, 16 bis 19 Uhr, und an jedem letzten Sonntag im Monat, 14 bis 18 Uhr. Wegen der nur noch geringen Dauer wird laut Schick über eine Verlängerung nachgedacht. Gruppen und Schulklassen können sich per E-Mail anmelden: info@weingarten-pfalz.de.

Rittertafel Ende Juli

Anstelle des traditionellen „Woi- un Gässelfeschts“ soll am Samstag und Sonntag, 31. Juli und 1. August, eine an die Ritter von Weingarten erinnernde „Rittertafel“ stattfinden. Ein dritter Tag sei noch im Gespräch, sagte Schick. An einer langen Tafel, die von der evangelischen Kirche in die Neugasse reichen soll, können Gäste Platz nehmen und sich bei sechs bis acht Vereinen und Festwirten mit Speisen und Getränken versorgen.