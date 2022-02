Nach 47 Jahren Sparkasse, 26 davon an der Spitze des Instituts, wurde der ehemalige Vorstandsvorsitzende Siegmar Müller bei der Sparkasse Südpfalz im Dezember in den Ruhestand verabschiedet. Die geplante Feier zu seiner Verabschiedung musste aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Anstelle von Abschiedsgeschenken hatte sich Müller Spenden für drei Vereine in der Südpfalz gewünscht, deren Arbeit ihm besonders am Herzen liegt. Kollegen, Weggefährten, Geschäftspartner und Freunde von Müller kamen seinem Wunsch nach und spendeten insgesamt 11.905 Euro an seine drei Herzensprojekte. Davon 2200 Euro an die Lebenshilfe Südliche Weinstraße, 6450 Euro an die Lebenshilfe Germersheim und 3255 Euro an den Freundeskreis Zoo Landau.