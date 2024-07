Über mehrere Tausend Euro, erwirtschaftet durch den Kultursommer-Förderverein oder durch Spenden, durfte sich die Stadt Germersheim für das sommerliche Spektakel freuen. Das wird es bald wohl nicht mehr geben.

Bereits bei der Jahreshauptversammlung im März dieses Jahres wurde über eine mögliche Auflösung des Kultursommer (Kuso)-Fördervereins gesprochen. Die Ankündigung, dass diese im Raum steht, ist nicht neu. Doch jetzt wird es ernst. „Wir hatten gesagt, wir treten nochmals an und unterstützen den Kultursommer dieses Jahr, bis er vorüber ist“, sagt Evelyn Schnitzer, Vorsitzende des Fördervereins. Zusammen mit Christine (Nine) Scherer und Sabine Moors bildeten sie das Vorstandsteam, „das Dreamteam“, wie sie unisono sagen. Alle drei sind altgediente Kuso-Veteranen, die vor und nach der Gründung des Fördervereins für den Kultursommer aktiv waren. Evelyn Schnitzer führte den Verein seit 2017, Sabine Moors und Nine Scherer sind seit der Gründung mit an Bord, hatten aber auch bereits vorher mitgeholfen.

Vorstand ist amtsmüde

Nun sind die Mitglieder des Vorstands amtsmüde. Sie hoffen, dass sich doch noch jemand bereit erklärt, die Vorstandsposten zu übernehmen. Wie die Arbeit eines neuen Vorstands des Fördervereins aussehen wird, bleibt Evelyn Schnitzer zufolge „denen überlassen, die das Amt ausfüllen“ werden. Es müsse ja nicht alles weitergehen wie bisher.

Privatleben muss zurückstecken

Das „Weitergehen wie bisher“ war aber auch ein Aushängeschild des Germersheimer Kultursommers. Viele Jahre unterstützten die Mitglieder des Kuso-Fördervereins bei den Veranstaltungen des städtischen Kultursommers – „vorher und danach“, wie Nine Scherer, die Zweite Vorsitzende, sagt. Auch wenn sich das „Koch“-Programm von einem reichhaltigen Buffet beim Fest, einst dem Höhepunkt des Germersheimer Kusos, über einen Kuso-Teller bei der „Langen Nacht“ bis hin zum jetzigen Catering änderte, sorgten immer viele fleißige Hände für einen reibungslosen Ablauf und viele Leckereien. An sechs Wochenenden im Sommer konnte privat nichts unternommen werden, weil Veranstaltungen anstanden, sagen die drei. Vorher musste noch geplant und eingekauft werden, dann gerichtet und am Abend der Veranstaltung zubereitet und ausgegeben werden. Wobei das alles freiwillig war, nicht durch die Satzung des Fördervereins gefordert.

Viele Tausend Euro Spenden

Aber durch das Engagement der Vereinsmitglieder, des Vorstands und der fleißigen Helfer, die nicht im Verein sind, gab es letztlich Einnahmen, die der Stadt für den Kuso zur Verfügung gestellt wurden – ebenso wie Spenden. Im Jahr 2022 gab es 4000 Euro für den Kuso 2023 und 2023 wurden für den jetzigen Kuso 9300 Euro an die Stadt überwiesen, sagt Sabine Moors, die sich seit Beginn für die Vereinskasse verantwortlich zeichnet.

Zwei Mitgliederversammlungen

Der aktuelle Kultursommer ist vorüber und nun steht der Verein vor der Auflösung, „wenn nicht ein neuer Vorstand zustande kommt“, sagt die Vorsitzende bestimmt. Der Rücktritt des Vorstands wurde bei der Mitgliederversammlung im März beschlossen. Am Mittwoch, 21. August, wird die erste außerordentliche Mitgliederversammlung sein, die die Neuwahl eines Vorstandes vorsieht. Wenn keiner zustande kommt, soll auch über die Auflösung des rund 80 Mitglieder zählenden Vereins entschieden werden. „Dafür sind zwei Drittel der Mitgliederstimmen notwendig“, sagt Evelyn Schnitzer. Wenn zu wenige Mitglieder der ersten Einladung folgen, wird eine Woche später, also am Mittwoch, 28. August, wahrscheinlich eine weitere Sitzung stattfinden. Egal wie viele Mitglieder dann anwesend sind, könne über die Auflösung abgestimmt werden. „Das Vereinsvermögen geht dann an die Stadt und muss kulturellen Zwecken zugute kommen“, sagen die Vorstände. Am liebsten wäre es ihnen aber, wenn der Verein weiter bestehen würde. Wer Interesse hat, als Vorstand tätig zu werden, der soll sich per E-Mail unter E-Mail@kuso-germersheim.de melden.