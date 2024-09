Das CJD-Areal gilt als Filetgrundstück. Der direkt am Rheinufer gelegene Gebäudekomplex geht zum Jahresende in den Besitz der Stadt über. Dort macht man sich bereits Gedanken über die zukünftige Nutzung. Auch ein Gesundheitszentrum, wie ursprünglich geplant, ist noch nicht vom Tisch.

Der Notartermin steht. Am 17. Oktober soll der Kaufvertrag zwischen dem Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD) und der Grundstücksverwaltungsgesellschaft (GVG) Wörth GmbH, einer 100-prozentigen Tochter der Stadt Wörth, unterzeichnet werden. Zum 30. Dezember geht dann das rund 13.500 Quadratmeter große CJD-Areal in den Besitz der GVG beziehungsweise der Stadt über. Ein erster Notartermin Ende August musste verschoben werden, es gab noch ein paar offene Fragen beim Mietvertrag. Denn das CJD verlässt den Ortsbezirk Maximiliansau, auf dessen Gemarkung das Areal beheimatet ist, nicht wirklich. Vielmehr wird es künftig eine Fläche von rund 2000 Quadratmetern von der GVG mieten. Mehr benötigt das CVD in Zukunft nicht mehr.

Das Geschäftsmodell des CJD, das in den 1990er und Anfang der 2000er Jahre mehrere 100 Schüler dort täglich betreute, funktioniert so nicht mehr. Der Arbeitsmarkt hat sich stark verändert, ebenso die Arbeitsvermittlung. Aber auch in Zukunft soll es dort Weiterbildungsangebote geben. Mietbeginn ist der 31. Dezember. Auch der Mietvertrag soll beim Notartermin unterzeichnet werden.

CJD und GVG haben sich auf einen Kaufpreis von 4,8 Millionen Euro verständigt, wie Holger Kaschewski, Geschäftsführer der GVG bestätigt. Bürgermeister Steffen Weiss ( FWG) ist mit dem Kaufpreis zufrieden. „Unser Gutachter kommt auf einen Wert von 5,8 Millionen Euro“, sagt er. Wegen der Finanzierung wird Kaschewski in den kommenden Tagen noch Gespräche mit der Sparkasse Südpfalz, beziehungsweise der BW-Bank Karlsruhe führen. Die VR-Bank Südpfalz hat bereits mitgeteilt, dass sie kein Angebot für das Vorhaben abgeben wird, da ihr „die Risiken aus dem Objekt“ zu hoch erscheinen.

Bestehende Verträge, wie etwa mit der QBB Dienstleistungsagentur oder dem Bogenbauer Thomas Müller, der in einem der CJD-Gebäude seine Werkstatt hat, werden laut Kaschewski übernommen, ebenso wie etwa Strom- und Wärmelieferverträge.