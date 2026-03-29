Wie geht es mit der Musikschule Kandel-Wörth weiter? Eine verbindliche Antwort auf die Frage wurde noch nicht gegeben.

Die Zukunft der Musikschule Kandel-Wörth steht, vor allem aus finanziellen Gründen, seit längerem auf dem Spiel. Und jetzt gelangte das Thema auch auf die Tagesordnung des Verbandsgemeinderates Kandel, der am Donnerstagabend im Feuerwehrgerätehaus allerdings noch keine verbindliche Entscheidung treffen wollte. Nicht über die Bildung eines Zweckverbandes mit der Stadt Wörth zur Übernahme der Schulträgerschaft, und auch nicht darüber, die Musikschule, die bisher von einem gemeinnützigen Verein organisiert wurde, in die Verbandsgemeindeverwaltung zu integrieren.

Diesen Weg war vor zwei Jahren bereits die Kandeler Volkshochschule gegangen. Auch sie war als Verein nicht mehr überlebensfähig gewesen. Nun wurde die Verwaltung gebeten, die Alternativen zu prüfen. Denn alle drei, auch die Fortführung der Musikschule durch einen eingetragenen Verein, haben unterschiedliche organisatorische, finanzielle und rechtliche Auswirkungen.

Es wird geprüft

Geprüft werden sollen die finanziellen Auswirkungen für die Verbandsgemeinde Kandel und die Stadt Wörth, die organisatorischen und personellen Anforderungen, die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Frage der langfristigen Tragfähigkeit und Stabilität des musikalischen Angebotes. Auch geht es um Qualitätsfragen. Je qualifizierter die Ausbilderinnen und Ausbilder sind, desto höhere Gehaltsansprüche werden diese an die Musikschule und ihren Träger stellen.

Bürgermeister Mike Schönlaub (SPD), seit kurzem auch Vorsitzender des Vereins Musikschule Kandel-Wörth, ließ wissen, dass die Verbandsgemeinde eigentlich die geordnete Auflösung des Vereins zum Ende dieses Jahres unterstützen möchte. Für eine Fortführung der Musikschule in der Trägerschaft eines Vereins stehe er selbst nicht zur Verfügung, merkte Schönlaub an. Erster Beigeordneter Josef Vollmer (CDU), der die Sitzung bei diesem Tagesordnungspunkt leitete, stellte zusammen mit Büroleiter Jens Forstner die möglichen Alternativen vor, zu denen jetzt die Datengrundlagen ermittelt werden sollen.