Zwei nächtliche Züge der Linie S32 müssen am Dienstag, 24., Mittwoch, 25., und Samstag, 28. November, zwischen Bruchsal und Karlsruhe ausfallen. Zudem kommt es an den genannten Tagen zwischen 21.50 Uhr und 5 Uhr des Folgetags zu Fahrzeitverschiebungen von bis zu plus 25 Minuten zwischen Karlsruhe und Menzingen beziehungsweise Karlsruhe und Odenheim. Grund dafür sind Prüfungsarbeiten an einer Brücke in Karlsruhe-Durlach, teilt die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) mit.

Vom Ausfall betroffen ist zum einen die S32 mit Abfahrt in Menzingen um 23.20 Uhr und Ankunft im Karlsruher Hauptbahnhof um 0.09 Uhr. Als Ersatz empfiehlt die AVG die Linie S3 der Deutschen Bahn (S-Bahn Rhein-Neckar) ab Bruchsal zu nutzen. Diese bedient zusätzlich die Halte Bruchsal Gewerbliches Bildungszentrum, Untergrombach und Weingarten.

Ebenfalls ausfallen wird die S32 mit Abfahrt in Menzingen um 1.20 Uhr und Ankunft im Karlsruher Hauptbahnhof um 2.09 Uhr. Als Ersatz für diesen Zug fährt ein Bus von Bruchsal nach

Karlsruhe.