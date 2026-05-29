In der kommenden Woche fallen zwischen Germersheim und Schifferstadt wegen Bauarbeiten Züge aus, beziehungsweise werden Züge umgeleitet. Das hat die Bahn mitgeteilt. Vom 2. Juni, 21 Uhr bis einschließlich 4. Juni fahren demnach in dem bezeichneten Abschnitt keine Züge der S-Bahn-Linien 3 und 4. Sie werden durch Busse ersetzt. Die Züge der Linie RE4 werden am 3. und 4. Juni zwischen Ludwigshafen (und Graben-Neudorf umgeleitet. Sie halten ersatzweise in Mannheim am Hauptbahnhof, in Schwetzingen und in Hockenheim.

Reisenden sollten mehr Reisezeit einplanen und die Aushänge vor Ort an den betreffenden Bahnhöfen beachten, empfiehlt die Bahn. Die Fahrzeiten des Ersatzverkehrs könnten von denen des regulären Zugverkehrs abweichen. Die Lagepläne der Bushaltestellen an den jeweiligen Bahnhöfen sind unter bahnhof.de einsehbar.