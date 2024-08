Der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (ÖPNV) teilt mit Blick auf die weiterhin geltende Sperrung der L 556 zwischen Neuburg und Hagenbach und das Ende der Schulferien ab Montag, 26. August, mit, dass ergänzende Busse speziell für Berg und Neuburg bestellt seien. Die Möglichkeiten der Busunternehmen durch die Sperrung der Bahnstrecke in Rastatt seien teilweise ausgeschöpft – dennoch liege die Bestätigung vor, dass die Busse fahren können.

Auslöser der Probleme ist bekanntlich die Umleitung von Güterzügen infolge der Vollsperrung der Magistrale bei Rastatt. DB InfraGo hat sich in Kooperation mit der SNCF, der staatlichen Eisenbahngesellschaft Frankreichs, dazu entschlossen, um eine – am Ende dauerhafte - Verlagerung von Gütertransporten auf die Straße möglichst zu vermeiden, teilt der ÖPNV mit. Der Großteil der Güterzüge wird ohnehin sehr weiträumig umgeleitet. Die Kapazitäten aller Umleitungsstrecken ist jedoch begrenzt, so auch jene der eingleisigen Strecke Wörth-Lauterbourg.

Die ausfallenden Regionalbahnen werden durch Busse ersetzt. Weil diese wegen zunächst zwei Straßenunterbrechungen den üblichen Weg nicht fahren konnten – jetzt ist nur noch eine Straßensperrung zu beachten, denn die L 540 ist wieder befahrbar – sind Neuburg und Berg aktuell alle zwei Stunden mit dem Zug und ergänzend durch die lokale Buslinie 549 angebunden. Ein ÖPNV-Angebot steht also ganztägig zur Verfügung, allerdings eben ausgedünnt.

Darüber hinaus prüft der ÖPNV, ob insgesamt vier Regionalbahnen das vorübergehend ausgedünnte Zugangebot wieder auffüllen können. Wegen der Umleitergüterzüge sei es allerdings möglich, dass diese vier Züge nicht alle Halte bedienen können. Man werde die Priorität auf Neuburg und Berg legen, kündigt der ÖPNV an: „Zielstellung ist es, in der kommenden Woche ab Montag ein besseres Angebot bieten zu können.“

Die Vollsperrung bei Rastatt ist, so der Plan der DB InfraGo, ab 31. August aufgehoben, danach sollte sich der Zugverkehr in der Pfalz wieder normalisieren.