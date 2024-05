Nach der Fertigstellung der Anbauten an die Kindertagesstätte wird der Zugangsbereich überplant. Direkt im Eingangsbereich wird sogenanntes Großpflaster mit einer Kantenlänge von etwa 30 Zentimetern verlegt. Am Eingang lässt sich eine Stufe nicht vermeiden, sagt der Planer Till Binder vom Büro SNOW in der Ratssitzung. Ein Nebeneingang wird barrierefrei gestaltet. Der Zuweg wird mit Kleinpflaster versehen. Zwei Bänke runden den überplanten Bereich zum Spielplatz ab. Eine Bank ist als Treffpunkt für die Kita, die zweite als Treffpunkt zum Spielplatz gedacht. In einer Nische neben dem Eingang der Kita können die Kinder ihre Roller und ähnliche Fahrzeuge im überdachten Bereich abstellen. Noch nicht zufrieden ist der Rat mit der vorgeschlagenen Positionierung des Fahrradstellplatzes für das Personal. Eine gewünschte Überdachung ließe sich vor dem Anbau nicht verwirklichen, um den Lichteinfall im Werkraum nicht zu beeinträchtigen.