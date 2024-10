Die Bouleplätze des TV Pfortz-Maximiliansau sollen möglichst bald barrierefrei erreichbar sein. Zumindest ist das der Wunsch des Ortsbeirats. Der Bouleplatz liegt auf dem Vereinsgelände mit Clubhaus, Tennisplätzen und Beachvolleyballplätzen. Erreichbar ist er über einen Kinderspielplatz.

„Ein Mitglied unserer Fraktion ist von einem betroffenen Bürger auf das Thema Barrierefreiheit angesprochen worden. Dieser ist auf einen Rollstuhl angewiesen, womit ihm der Zugang zu den Bouleplätzen leider nicht mehr möglich ist. Die Plätze sind nur über einen mit Rindenmulch belegten Bereich erreichbar. Ein Durchkommen mit Rollstuhl ist hier nahezu unmöglich“, beschrieb CDU-Fraktionssprecher Björn Bock die Situation.

Im Ortsbeirat bestand schnell Einigkeit darüber, dass der rund 15 Meter lange Weg gepflastert werden soll. Wenn möglich solle Gummipflaster verwendet werden, schließlich führe der Weg am Spielplatz vorbei. So viel er wisse, handele es sich bei dem Spielplatz um städtisches Gelände, sagte David Dickemann (SPD). „Wir haben in der Vergangenheit immer mal wieder Anregungen gegeben, da war auch der Bouleplatz dabei. Umgesetzt worden ist davon aber wenig“, so Dickemann. Er schlug vor, bei der Stadtverwaltung nachzufragen, was noch so alles auf der Prioritätenliste stehe.

Aus dem Rat kam auch der zwei bis drei weitere Spielgeräte aufzustellen, schließlich handele es sich bei dem Spielplatz bei der „Turnerstube“ um den meistfrequentierten Spielplatz in Maximiliansau.