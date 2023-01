Nach einem Unfall auf der L550, die von der B9-Abfahrt Germersheim Mitte/US-Depot in die Stadt führt, ist die Zufahrt in die Stadt auf diesem Weg derzeit derzeit nicht möglich. Gegen 9.45 Uhr waren zwei Fahrzeuge kurz vor dem Kreisel am Ortseingang von Germersheim, zusammengestoßen. Ein weißer Personenwagen steht quer über beide Fahrbahnen und ist nicht mehr fahrtüchtig.