[Aktualisierung 17 Uhr] Nach einem Unfall auf der L550, die von der B9-Abfahrt Germersheim Mitte/US-Depot in die Stadt führt, war die Zufahrt in die Stadt auf diesem Weg mehrere Stunden nicht möglich. Gegen 9.45 Uhr waren zwei Fahrzeuge kurz vor dem Kreisel am Ortseingang von Germersheim, zusammengestoßen. Der Fahrer eines weißen Personenwagens, der in Richtung Gemersheim unterwegs war, ist aufgrund eines medizinischen Problems in Schlangenlinien gefahren. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn, stieß mit einem anderen Fahrzeug zusammen und stand danach quer über beide Fahrspuren.