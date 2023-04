Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

RÜLZHEIM. Mit 13 Ja- und neun Neinstimmen entschied sich der Gemeinderat für die Variante 2 zur Erschließung des neuen Baugebiets „Südhang“, bei der der Kreisel näher am Bahnübergang liegt, also in etwa dort, wo heute der Hohlweg abgeht.

Der Rat hatte sich die Entscheidung nicht leicht gemacht und mehr als eine Stunde über die vom Planungsbüro Piske (Ludwigshafen) ausgearbeiteten Varianten debattiert, wobei