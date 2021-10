Die Zufahrt zum Gelände hinter dem alten Forsthaus in Hördt ist weiter ungeklärt. Die Gemeinde wünschte sich eine Zufahrt über das ehemalige Gelände der Gärtnerei Steiff, die ehemalige Besitzerin Gerlinde Steiff möchte entlang ihres Wohnhauses keine Zufahrtsstraße haben und der neue Besitzer des Geländes Bernd Dollt (Doma GmbH) will Häuser darauf bauen. So ist die Ausgangslage und ein klärendes Gespräch sollte im September erfolgen. Doch daraus wurde nichts. Denn eingeladen war nur Bernd Dollt (Doma GmbH), nicht aber die anderen betroffenen Anwohner. Das Gespräch wurde abgesagt, die Situation ist weiterhin nicht geklärt. Da die nächste geplante Sitzung des Ortsgemeinderates Hördt „mangels Tagesordnungspunkten“ vom 6. Oktober auf 27. Oktober verschoben wurde, bleibt für die Gremien nun etwas Zeit, sich Gedanken über die Lösung des Problems zu machen.