Es hängt an der Zufahrt: Die erneute öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes (B-Plan) zur Erweiterung des Gewerbegebiets verzögert sich weiter.

Gedacht war an einen Anschluss des Gewerbegebietes über das Kieswerk zur B 9. „Durch diesen Anschluss und die direkt westlich des Plangebietes gelegene B 9 ist das Plangebiet sehr gut an das überörtliche Verkehrsnetz angeschlossen.“ So stand es ursprünglich in der Vorlage. Dass dieser Satz gestrichen wurde, führe dazu, dass der Verkehr ins Gewerbegebiet vor allem durch das Oberdorf von Neupotz geleitet werden müsse, hieß es in der Ratssitzung.

Dies sei den Anliegern kaum zuzumuten. Christoph Heid (Freie Wähler) und Markus Nuber (SPD) warnten davor, den Planentwurf so auszulegen und Interessenten eine Verkehrsanbindung vorzutäuschen, die es möglicherweise gar nicht geben könnte. Ortsbürgermeister Roland Bellaire (CDU) betonte, man wolle vor allem den örtlichen Gewerbetreibenden etwas anbieten, damit diese Neupotz nicht verlassen müssen. Nach langer Aussprache folgte der Rat mit einer Mehrheit von acht Stimmen bei vier Gegenstimmen und zwei Stimmenthaltungen dem Vorschlag von FWG-Sprecher Heid, das Thema nochmal im Bauausschuss zu beraten.