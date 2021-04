Ein beliebter Treffpunkt weniger: An der Dammkuppe ist für Autos jetzt Schluss. Nur Fahrradfahrer und Fußgänger dürfen weiter zu den Nato-Rampen am Rheinufer. Die Stadt Wörth begründet dies mit Verstößen gegen die Corona-Regeln durch auffällige Gruppen.

Die Nato-Rampen, auch „Pontons“ genannt, sind ein beliebter Treffpunkt, aber auch Ausgangspunkt für Spaziergänge hinein in das Naturschutzgebiet Goldgrund oder eben am Rhein entlang. Der Weg dorthin führt am Friedhof vorbei über die Goldgrundstraße. Aufgrund der festgestellten hohen Besucherfrequenz und der Missachtung der allgemeinen Regelungen hinsichtlich der Corona-Pandemie wurde dort zuerst eine Maskenpflicht verhängt. Nun also die Vollsperrung für motorisierte Fahrzeuge – nur der Fuß- und Fahrradweg ist noch frei. Landwirte dürfen den Weg laut Stadt weiter befahren.

Eine Sperre an dieser Stelle ist für Maximiliansauer nicht neu. Auch bei Hochwasser stehen dort Absperrungen. Der Grund ist nun jedoch ein anderer. „Zum einen kam es in der letzten Zeit trotz Corona-Ausgangssperre abends regelmäßig zu großen Ansammlungen von Fahrzeugen und Personen am Rheinufer“, erklärt Thomas Krämer, Beigeordneter der Stadt Wörth, auf Anfrage der RHEINPFALZ. Er verdeutlicht: „Die überwiegende Mehrheit der Insassen der Kraftfahrzeuge vor Ort missachtete dabei die geltenden AHA-AL-Regeln (Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus, Anmerkung der Redaktion) und bewegte sich ohne Masken und in nicht ausreichendem Abstand.“

Kein Zugang für Rettungskräfte

Krämer spricht von einem Hotspot. Als weiteren Grund für die Sperrung nennt der Beigeordnete dicht geparkte Fahrzeuge. Rettungskräfte hätten bei einer Übung mit ihren Fahrzeugen nicht durchgekonnt. „Im Ernstfall hätte das unverantwortbare Folgen für Leib und Leben Betroffener. Auch dieser Zustand ist völlig inakzeptabel“, so Krämer. Dass hier viel los ist, zeigt auch die Müllmenge. Trotz neu aufgestellter Behälter ist immer wieder ein zugemüllter Platz zu sehen. Besonders problematisch: Auch im Altrhein landet der Müll, der wiederum Tiere gefährdet.

Tatsächlich war in den vergangenen Wochen immer wieder eine große Anzahl an Autos am dortigen Uferbereich zu sehen. Auffällig viele davon mit Kennzeichen aus Bühl (BH), Calw (CW) und Pforzheim (PF), also aus dem Norden Baden-Württembergs, aber auch Fahrzeuge aus dem Bereich der Südlichen Weinstraße oder der Südwestpfalz waren dabei. Die Autos fielen auf der Goldgrundstraße durch laute Motoren und hohe Geschwindigkeit auf, später am Ufer durch laute Musik. Bei warmen Temperaturen nutzten vor allem junge Männer den Bereich gerne auch mal zum Wasserpfeife rauchen.

Kontrollposten auf Stichweg?

Auffällig: An einem kleinen Stichweg hinter der Dammkuppe war dann auch meist ein Auto geparkt – man könnte vermuten, dass so beobachtet werden sollte, ob eine Kontrolle droht. Krämer bestätigt, dass eben diese Ansammlungen „mit der Hauptgrund für unsere Maßnahmen“ sind. Solche Sperrungen, erklärt der Beigeordnete, werden grundsätzlich in Absprache mit der Polizei durchgeführt.

Laut Oliver Link, Pressesprecher der Polizei Wörth, gehören die Nato-Rampen zu den Gebieten, die von der Polizei für Kontrollen angefahren werden, eben weil diese Orte von vielen Menschen besucht werden. Von Ansammlungen von Autos aus anderen Landkreisen ist ihm jedoch nichts bekannt. Bei der Sperrung handle es sich um eine verkehrsbehördliche Anordnung der Stadt. Die Polizei prüfe nur, ob diese Anordnung zu Problemen führen könnte.

Die Meinungen sind geteilt

Im Ort Maximiliansau und in den sozialen Netzwerken ist die Meinung zur Sperre gespalten. Während einige es begrüßen, dass das Rasen nun unterbunden wird, das Spazierengehen und Joggen dadurch sicherer und gemütlicher werden und wohl auch weniger Müll in der Landschaft und im Naturschutzgebiet landet, sehen es andere als weitere Einschränkung ihrer Freiheit.

„Der Missmut der Menschen mit eingeschränkter Mobilität, die normalerweise zum Spazierengehen mit dem Auto zum Max’auer Altrhein fahren, ist nachvollziehbar“, sagt Krämer. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht.“ Angesichts der augenblicklichen Situation mit dem Anstieg der Infektionszahlen und unter Abwägung aller Gegebenheiten sei der Stadt aber keine andere Wahl als die vorläufige Sperrung geblieben.