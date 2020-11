Wenig zufriedenstellend war im November 1973 die Zahl öffentlicher Telefonzellen in der Gemeinde Rülzheim. Wie die RHEINPFALZ berichtete, wurde die Freude am neuen Postamt im November 1973 bereits dadurch getrübt, dass die dort vorhandene Telefonzelle nur während der Dienstzeiten des Amts genutzt werden konnte. Die beiden außerdem vorhandenen öffentlichen Fernsprecher befanden sich nicht in der Nähe des Gebäudes, sondern lagen weit auseinander: am Friedhof und in der Ortsmitte.