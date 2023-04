Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Ortsgemeinde Minfeld ist nicht zufrieden mit der Änderung des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar. In der Gemeinderatssitzung am Montag äußerten die Räte deutlich ihren Unmut über die Planungen, die Minfeld keinerlei Entwicklungsmöglichkeiten böten, so Ortsbürgermeister Martin Volz (Freie Wähler).

Bei der Änderung des Regionalplanes wurden „Wohnbauflächen“ und „Gewerbliche Bauflächen“ einbezogen. In den nächsten 15 Jahren wäre