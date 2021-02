Ein 52 Jahre alter Motorradfahrer hat sich am Mittwochnachmittag auf der Landesstraße 555 schwere Verletzungen zugezogen, als er mit seinem Motorrad zu Fall kam. Laut Polizei fuhr ein 37-jähriger Opel-Fahrer kurz nach 16 Uhr auf der L555 in Richtung Philippsburg, als er verkehrsbedingt bremsen musste. Der hinter ihm fahrende Fiat-Fahrer habe die Situation zu spät erkannt und sei auf den Opel aufgefahren. Auch der 52-jährige Motorradfahrer konnte nach Angaben der Polizei ein Auffahren auf den Fiat nicht mehr verhindern. Er wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.