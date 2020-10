Die Autofahrt eines 28-jährigen Lingenfelders endete am Freitag gegen 17:55 Uhr an einer Grundstücksmauer in seinem Heimatort. Laut Polizeibericht dürften nach ersten Ermittlungen nicht nur eine überhöhte Geschwindigkeit ursächlich gewesen sein, sondern auch die 1,74 Promille, die bei dem Fahrer festgestellt wurden. Die Fahrt des 28-Jährigen endete folglich bei der Polizeidienststelle in Germersheim, wo er neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben durfte. Da das

Unfallauto nicht mehr fahrbereit war, wurde es abgeschleppt.