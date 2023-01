Ein 24-jähriger Autofahrer befuhr am Montag, 30. Januar, gegen 14 Uhr die L493 aus Herxheim kommend in Richtung Rülzheim. In der Kurve vor dem Bahnübergang verlor der Fahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen hochmotorisierten Mercedes und kam laut Polizeibericht nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam im Graben zu stehen, der Fahrer wurde nicht verletzt. Der Mercedes wurde mit wirtschaftlichen Totalschaden, insgesamt etwa 50.000 Euro abgeschleppt.