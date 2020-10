Zu schnell und zu wenig „Grip“ waren die Ursachen eines Verkehrsunfalles am Donnerstagnachmittag auf der regennassen B9 bei Germersheim, wie die Polizei jetzt mitteilte. Eine 60-jährige Autofahrerin fuhr auf der Anschlussstelle Germersheim-Süd in Richtung Karlsruhe. Da die Frau ihre Geschwindigkeit nicht dem zu diesem Zeitpunkt herrschenden Regen anpasst haben dürfte, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dieses drehte sich und kam neben der Fahrbahn im Grünstreifen zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die beiden Hinterreifen des Autos stark abgefahren waren. Dieser Umstand dürfte ebenfalls zu dem Unfall beigetragen haben. Die Frau wurde leicht verletzt mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.