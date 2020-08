Drei Geschwindigkeitsmessungen hat die Polizei Germersheim am Dienstag zwischen 9.30 und 13.30 Uhr vorgenommen. Zwischen 9.30 und 11 Uhr wurde das Tempolimit am alten Hafen überwacht. Hierbei wurden sieben Verstöße registriert. Der Schnellste war mit 47 Kilometer pro Stunde bei erlaubten 30 unterwegs. Bei einer weiteren Messung in der Bellheimer Postgrabenstraße gab es acht Verstöße gegen die Tempo-30-Vorschrift. Hier lag der Spitzenwert laut Polizei bei 45 Stundenkilometern.

Bei der letzten Kontrolle in der Hammerstraße in Bellheim zwischen 12.45 und 13.30 Uhr war ein Fahrer zu schnell unterwegs. Drei Fahrer hatten keinen Sicherheitsgurt während der Fahrt angelegt, sie erwartet ein Verwarnungsgeld in Höhe von 30 Euro.