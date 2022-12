Am Montagmorgen kontrollierte die Polizei in der Mozartstraße in Germersheim den Verkehr auf dem Schulweg. Vier Autofahrer waren zu schnell unterwegs. Außerdem wurden an zwei Fahrzeugen technische Mängel festgestellt. Bei den Fahrradfahrern wurde insbesondere die Beleuchtung überprüft. Es kam zu fünf Verstößen. Gerade in der dunklen Winterzeit sei eine funktionierende Beleuchtung wichtige Voraussetzung, um sicher am Straßenverkehr teilnehmen zu können, teilt die Polizei mit.