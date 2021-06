Der Besitzer eines getunten Autos muss seinen Wagen erst wieder in den Originalzustand zurückversetzen, bevor er am Straßenverkehr teilnehmen darf. Die Betriebserlaubnis des Autos ist nämlich erloschen. Am Sonntagabend zog der Fahrer eines getunten Fahrzeugs in der Mozartstraße die Aufmerksamkeit eines Streifenteams auf sich. Der laute Wagen wurde dann bei einer Verkehrskontrolle genauer unter die Lupe genommen. Dabei stellten die Beamten neben einer optischen Veränderung auch eine nicht erlaubte Abgasanlage fest. Die Betriebserlaubnis war somit erloschen. Den Fahrer erwartet nun ein entsprechendes Bußgeld.