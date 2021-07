Am letzten Sonntag im Juli wird in Kuhardt traditionsgemäß das Fest zu Ehren der Heiligen Anna gefeiert. In den apokryphen Schriften des 2. bis 6. Jahrhunderts wird Anna als Mutter Marias angesehen. Verehrt dafür wird die Großmutter Jesu seit dem Mittelalter. Kaplan Deleep Allam hielt die Festpredigt und stellte darin das religiöse Leben der Dorfheiligen anschaulich dar. Assistiert wurde er von Pater Spiller aus Krakau, der derzeit hier seinen Urlaub verbringt. Trotz Corona beteiligten sich viele Katholiken an der Prozession, bei der eine Statue der Heiligen Anna durch die festlich geschmückten Straßen der Gemeinde getragen wird. Unter anderem haben die Eltern der Kommunionkinder einen bunten Blumenteppich ausgelegt. Begleitet wurde der Festgottesdienst und die Prozession durch die Gemeinde von der Kapelle des Musikvereins „Lyra“ und dem Kirchenchor St. Anna.