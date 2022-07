Ein betrunkener Radfahrer ist am Samstag im Polizeigewahrsam gelandet. Gegen 19.40 Uhr wurde der Polizei in Germersheim ein gestürzter Fahrradfahrer in der Bahnhofstraße in Bellheim gemeldet. Vor Ort stellte sich laut Polizei heraus, dass der 66-jährige Fahrradfahrer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab 1,84 Promille. Nach seiner medizinischen Versorgung im Krankenhaus wurde bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt. Da er im Anschluss aufgrund seiner Alkoholisierung immer noch einen schwankenden Gang hatte, wurde er zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam genommen, so die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Den Fahrradfahrer erwartet nun ein Strafverfahren.