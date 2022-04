Ein 39-jähriger Hundebesitzer beleidigte am Dienstag gegen 17 Uhr eine Polizeibeamtin und widersetzte sich anschließend massiv seiner Festnahme.

Ein freilaufender Hund und ein offensichtlich völlig betrunkener Hundehalter am Baggersee Untergrombach hatten am Dienstagabend die Polizei auf den Plan gerufen. Da der Hundebesitzer sich wohl nur noch mit Mühen auf den Beinen halten und sich nicht mehr um seinen scheinbar völlig verängstigten Boxer kümmern konnte, wurde er von einer Streife der Polizeihundeführerstaffel kontrolliert. Anstatt seine Personalien anzugeben, beleidigte der Mann jedoch eine der Polizistinnen und wollte offenbar flüchten. Als er daraufhin festgenommen werden sollte, wehrte sich der Tatverdächtige erbittert. Vier Polizeibeamte mussten eingesetzt werden, um den 39-Jährigen unter Kontrolle zu bringen. Eine Beamtin erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von über zwei Promille. Zum Ausnüchtern musste der Störenfried den restlichen Abend in einer Gewahrsamszelle verbringen. Sein Hund wurde an einen Tierrettungsdienst übergeben.