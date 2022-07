Besorgte Anwohner meldeten am Mittwochabend einen verletzten Radfahrer in der Jahnstraße in Rülzheim. Der 68-jährige Radfahrer klagte über Schmerzen im Bereich der Schulter, berichtet die Polizei. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Mann aufgrund seines Alkoholkonsums auf gerader Strecke das Gleichgewicht verloren hatte und stürzte. Ein Atemalkoholtest ergab 1,09 Promille. Der 68-Jährige wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen.