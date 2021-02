Sturzbetrunken, ohne Führerschein, aber mit Messer war ein 52-Jähriger am Mittwoch mit seinem Wagen unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, war den Beamten der Mann wegen seiner unsicheren Fahrweise auf Josef-Probst-Straße aufgefallen. Bei einer entsprechenenden Kontrolle sei der 52-jährige Fahrer so stark alkoholisiert gewesen, dass er es nicht geschafft habe, einen Alkoholtest durchzuführen. Ihm sei deshalb auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen worden. Laut Polizei stellte sich noch heraus, dass der Mann zudem keinen Führerschein besitzt. Außerdem habe er ein verbotenes Messer dabei gehabt, was eine weitere Anzeige für den Mann mit sich ziehe. Bis zu seiner Ausnüchterung verbrachte der Autofahrer nach Angaben der Polizei die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung.