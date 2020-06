Der Zonta Club Speyer-Germersheim hat ein neues Biennium begonnen. Ab Juni 2020 bis Juni 2022 hat Astrid Ingendaay-Herrmann die Präsidentschaft übernommen, Vizepräsidentin ist Hannelore Gabel-Monka. Weitere Vorstandsmitglieder sind Frau Dr. Ursula Schackert-Blender (zweite Stellvertreterin), Prof. Dr. Sabina Matter-Seibel (Clubsekretärin und Schriftführerin), Birgit Janson (Schatzmeisterin), Monika Schäf und Regina Sauer (Clubmeisterinnen).

Eröffnet wurde das Biennium mit zwei Aktionen: Am Standort Speyer: Finanzielle Unterstützung des Kiwanisprojektes „Lebensmitteltüten für Kinder, die in der aktuellen Situation nicht über Schulen und Kitas mit einem kostenlosen Mittagessen versorgt werden“ mit zunächst 1000 Euro (Netzwerkpartner: Kiwanis).

Am Standort Germersheim: Finanzielle Unterstützung von vier alleinerziehenden Studentinnen, die durch die aktuelle Corona-Pandemie ihre Jobs, z. B. in der Gastronomie, verloren haben und dadurch in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind – mit 2000 Euro. (Netzwerkpartner „Haus Meilenstein“, Rülzheim – zukünftig auch Germersheim).